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    Yeniasır TV Gündem TOKİ'den depremzedelere 397 konut! İzmir'de ilk teslimat Temmuz'da

    TOKİ'den depremzedelere 397 konut! İzmir'de ilk teslimat Temmuz'da

    Giriş Tarihi: 30.06.2022, 15:05

    İzmir'de 2020 yılında meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde evleri yıkılan ve ağır hasan alan vatandaşlar için TOKİ'nin çalışmaları devam ediyor. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki rezerv alanında ilk etapta yapılan 397 konut temmuzda hak sahiplerine teslim edilecek. TOKİ, depremden kısa süre sonra bölgede toplam 8 ayrı etapta 3 bin 657 konutun yapılması için ihaleye çıktı. İlk olarak 397 konuttan oluşan birinci etap inşaatına başlandı. Birinci etapta 3+1 ve 2+1 olarak planlanan 397 konutun inşaatı tamamlandı.Depremzedelerin, geçici kabulleri yapılan, çevre düzenlemesi ve çocuk parkları da bulunan ilk etaba temmuz ayında taşınması planlandı.

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