Turgutlu'da CHP'liye belediyenin musluğu İYİ Parti'ye akmış

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turgutluda-chpliye-belediyenin-muslugu-iyi-partiye-akmis" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa'nın Turgutlu ilçesi, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş'la ilgili şok bir skandalla çalkalanıyor. Ertaş'ın çevresindekilere CHP'li Başkan Çetin Akın yönetimindeki belediyeden yardım parası aldırtıp daha sonra bunu kendi cebine indirdiği şikayetleri üzerine savcılık soruşturma başlattı. Savcıya ifade verenler Ertaş'ın belediyeden hiçbir araştırmaya tabi tutulmadan aldıkları 1000'er lirayı "Sana belediyede iş ayarlayacağım" vaadinde bulunduğunu belirttikleri Ertaş'a verdiklerini anlattı.