Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri: Çocuklara seslendiler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/turk-yildizlarindan-nefes-kesen-gosteri-cocuklara-seslendiler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türk Yıldızları tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla özel bir video hazırlandı. Hazırlanan özel gösteri videosu, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Bu gösteriyi bugünün küçüğü, yarının büyüğü, gelecek sağlıklı günlerimiz için evinde kalan sevgili çocuklarımız için uçtuk. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.