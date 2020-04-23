  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri: Çocuklara seslendiler

    Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri: Çocuklara seslendiler

    Giriş Tarihi: 23.04.2020, 15:45

    Türk Yıldızları tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla özel bir video hazırlandı. Hazırlanan özel gösteri videosu, sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "Bu gösteriyi bugünün küçüğü, yarının büyüğü, gelecek sağlıklı günlerimiz için evinde kalan sevgili çocuklarımız için uçtuk. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri: Çocuklara seslendiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Türk Yıldızları'nın 23 Nisan gösterisi nefes kesti!
    Türk Yıldızları'nın 23 Nisan gösterisi nefes kesti!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    23 Nisan için ilk tören Anıtkabir'de! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk anı defterini imzaladı
    23 Nisan için ilk tören Anıtkabir'de! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk anı defterini imzaladı
    Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı izle
    Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı izle
    Osman Bey, Alişar’la böyle yüzleşti! Kuruluş Osman 18. bölüm
    Osman Bey, Alişar’la böyle yüzleşti! Kuruluş Osman 18. bölüm
    Türk Yıldızları'nın 23 Nisan gösterisi nefes kesti!
    Türk Yıldızları'nın 23 Nisan gösterisi nefes kesti!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Bakan Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    23 Nisan için ilk tören Anıtkabir'de! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk anı defterini imzaladı
    23 Nisan için ilk tören Anıtkabir'de! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk anı defterini imzaladı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı
    Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı