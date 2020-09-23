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    Türkiye, Ege'de ikinci kez Navtex ilan etti

    Giriş Tarihi: 23.09.2020, 11:10

    Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde adaları silahlandırmasına karşı yeni bir Navtex ilan etti. İzmir istasyonu tarafından yayınlanan Navtex'te, Limni Adası'nın Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi. Türkiye geçtiğimiz günlerde benzer bir Navtex'i Sakız Adası için de yayınlamıştı.

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