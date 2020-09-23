Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde adaları silahlandırmasına karşı yeni bir Navtex ilan etti. İzmir istasyonu tarafından yayınlanan Navtex'te, Limni Adası'nın Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi. Türkiye geçtiğimiz günlerde benzer bir Navtex'i Sakız Adası için de yayınlamıştı.
Türkiye, Ege'de ikinci kez Navtex ilan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.