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    Yeniasır TV Gündem Türkiye'nin en karanlık gecesi! 15 Temmuz'u Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar böyle anlattı

    Türkiye'nin en karanlık gecesi! 15 Temmuz'u Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar böyle anlattı

    Giriş Tarihi: 16.07.2020, 19:02

    Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından hazırlanan; Türkiye'nin 81 ilini, "15 Temmuz ve Hissettikleriniz" temasıyla buluşturmayı hedefleyen; BİZ81İZ 15 Temmuz’a tanıklık etmiş herkesin buluştuğu Dijital Hafıza Projesi'ne Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar da destek verdi.

    BİZ81İZ projesi için 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımızla haberleştikten sonra onların hava yolunu kullanacağı kesinleştikten sonra tabii biz çok tedirginiz. Uçakla da gelseler ayrı dert, helikopterle de gelseler ayrı dert. Ablamlar yanlarında çocuklar yanlarında. Daha o zaman Sadık Eymen 1 buçuk yaşında. Herhangi bir saldırı olma ihtimali tabii ki yüreğimiz ağzımızda devamlı dualar ede ede o yol hiç bitmedi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

    Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, "Asker köprüye çıktı ve polislerin silahlarını aldı bilgisi geldi. Benim tabii kafamda şimşekler çaktı herhalde bir darbe girişimi var. Yoğun bir hava tehdidi olduğundan helikopterle gelmek daha emniyetli olabilir diye düşündüm çünkü pistleri de kapatabilirler kolaylıkla. Onu söyledim ama karar verilmişti." ifadelerini kullandı.

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