Virüste mutasyonu ortaya çıkaracak çalışma

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/viruste-mutasyonu-ortaya-cikaracak-calisma" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı'nda 1 ayda tamamlanması beklenen çalışmanın sonucunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak. Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, "Türkiye'de şu an virüsün mutasyona uğradığını söylemek için erken. Kolay bir virüs değil. Benim meslek hayatımda karşılaştığım en zor virüslerden biri bu" dedi.