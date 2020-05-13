Son dakika haberine göre; Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil’in Bodrum Bitez’deki kaçak villasında yıkım işlemleri başladı. Bodrum Belediyesi ekiplerinin de aralarında bulunduğu görevlilier villaya geldi, çalışmalar sürüyor.
Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkılıyor! Ekipler çalışmalara başladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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