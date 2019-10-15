YPG yine sivilleri hedef aldı; 2 ölü

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Mardin’in Kızıltepe ilçesine YPG'li teröristler tarafından havan topu atıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Mardin Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "2 sivil vatandaşımız vefat etmiş, 12 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.