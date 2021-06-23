Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

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Son dakika haberleri.. Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Son toplantıda yeni anayasa çalışmaları ele alınırken bu toplantıda ise iç ve dış meseleler ele alınacak.