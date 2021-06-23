Son dakika haberleri.. Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Son toplantıda yeni anayasa çalışmaları ele alınırken bu toplantıda ise iç ve dış meseleler ele alınacak.
Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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