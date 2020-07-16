İkinci el otomobil alım-satım işi yapılan online sitelerde, bazı kişilerin araçlarını 'opsiyonlanmıştır' yani kaporası alınmış ve satış işlemleri sürüyormuş gibi gösterdiği öne sürüldü. Böylelikle bir süre sonra opsiyondan çıkarılan aracın artık ederinin üzerinde satıldığı kaydedildi. Araçlarını ucuza satmak istemeyen diğer satıcıların fiyat artırımıyla da suni bir yükselişin yaşandığı belirtildi.
İkinci el otomobilde bu oyuna gelmeyin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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