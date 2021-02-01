Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki: Ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyorlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/politika/baskan-erdogandan-chpye-sert-tepki-ayaklarina-tas-degse-ak-partiyi-sucluyorlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, CHP'ye tepki gösterirken "Kuyruklu yalanlar CHP Genel Merkezi'nde üretiliyor" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca CHP'de istifa eden 3 vekille ilgili olarak "CHP'liler ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor." dedi. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da "CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için, Ankara'dan İstanbul'a kimlerle yürüdü, terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP milletvekilleri FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttu. Gezi olaylarından itibaren nereden bir provokasyon varsa CHP'liler ön saflarda yer aldı. Ne CHP Genel Başkanı ne de başka bir yönetici Diyarbakır Anneleri'ni ziyarete gitmedi." sözleriyle tepki gösterdi.