Başkan Erdoğan'dan Tank - Palet Fabrikası iddialarına sert tepki

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/politika/baskan-erdogandan-tank-palet-fabrikasi-iddialarina-sert-tepki" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlk Milli Helikopter Motorumuz TEİ-TS1400’ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hedefin dünyada en önde gelen motor üreticileri arasında olmak olduğunu ifade etti. BaşkanErdoğan, tank-palet fabrikası ile ilgili CHP'nin iddialarına da yanıt verdi, "Yapılan işlemin adı satış-özelleştirme değildir. İşletme devridir. BMC'ye 25 yıllığına işletme yapılan fabrikanın Katar'a satışı kesinlikle söz konusu değildir." dedi.