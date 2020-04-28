İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immün plazma yöntemiyle tedavisine başladıkları ve Türkiye'de bu yöntemin ilk kez uygulandığı 56 yaşındaki erkek hastanın koronavirüsü yendiğini bildirdi.
İlk kez immün plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.