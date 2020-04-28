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    İlk kez immün plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti

    Giriş Tarihi: 28.04.2020, 14:28

    İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immün plazma yöntemiyle tedavisine başladıkları ve Türkiye'de bu yöntemin ilk kez uygulandığı 56 yaşındaki erkek hastanın koronavirüsü yendiğini bildirdi.

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