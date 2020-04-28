İlk kez immün plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/saglik/ilk-kez-immun-plazma-tedavisi-uygulanan-hasta-iyilesti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immün plazma yöntemiyle tedavisine başladıkları ve Türkiye'de bu yöntemin ilk kez uygulandığı 56 yaşındaki erkek hastanın koronavirüsü yendiğini bildirdi.