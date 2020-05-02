Kanser hastaları koronavirüse karşı hangi önlemleri almalı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/saglik/kanser-hastalari-koronaviruse-karsi-hangi-onlemleri-almali" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya başladı. Vaka ve ölüm sayıları hızla artarken salgını kontrol altına almakta zorlaşıyor. Bu nedenle herkes kişisel olarak aldığı önlemlerle kendisini korumaya çalışıyor. Özellikle kanser hastaları gibi vücut direnci zayıf olan bireylerin daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Peki, kanser hastaları nasıl önlem almalı? Bu soru sıklıkla sorulmaya başladı. Uzmanlar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere bulaşan bu virüse karşı kanser hastalarına panik yapmadan doğru tedbirleri almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.