Sen Anlat Karadeniz - 56. Bölüm

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/sen-anlat-karadeniz/bolum/sen-anlat-karadeniz-56-bolum" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Öfkenin bedeli

Tarık, Hazan'ı kaçırır. Tahir ve Ferhat, Hazan'ı kurtarmak için peşlerine düşerler. Hazan'ı bulduklarında ise büyük bir tuzağın içine düştüklerini fark ederler. Asiye'yi eski bir tanıdığıyla gören Mustafa kıskançlık krizlerine girer. Kavga büyür ve Mustafa Asiye'ye "boş ol" der. Asiye, Eren'i de alıp Osman Baba'ya gider. Mustafa "Boş ol" demenin sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaktır.