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Altay 1-2 Trabzonspor

Giriş Tarihi: 04.12.2019, 20:16

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Trabzonspor deplasmanda TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşı karşıya.. Saat 18.30'da başlayan ve Serkan Tokat'ın yönettiği karşılaşma canlı olarak A Spor'da yayınlanıyor.

Bordo-mavililer sakatlıktan dönen Ekuban ve Sturridge gibi yıldızlarla rövanş karşılaşması öncesi avantajı yakalamak istiyor. Altay ise zorlu rakibi karşısında sürprize imza atıp seyircisi önünde sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Maçta ilk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın sağ kanattan yaptığı ortayı, Sörloth kafasıyla tamamladı. Kaleci Cenk topa müdahale edemedi.

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