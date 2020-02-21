Erman Toroğlu canlı yayında ilk kez açıkladı! Nihat Özdemir'den Ali Koç hakkında flaş sözler

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A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kale Arkası programında Fenerbahçe'nin gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Nihat Özdemir, Ali Koç için 'bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı' diyor" şeklinde konuştu.