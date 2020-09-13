Erman Toroğlu Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/spor/erman-toroglu-trabzonspor-besiktas-macini-degerlendirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş, dev maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla bordo mavililer sezona mağlubiyetle başlarken, konuk ekip ise Trabzon'dan 3 puanla ayrıldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi.