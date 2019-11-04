Falcao ne zaman dönüyor? Falcao, Galatasaray - Real Madrid maçında oynayacak mı?

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Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun durumu belirsizliğini koruyor. Falcao'nun sakatlığı sebebiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Real Madrid maçında da oynamasının zor olduğu öne sürüldü. Radamel Falcao'nun milli arada takıma katılacak olan Kolombiyalı yıldız futbolcunun Süper Lig'deki Başakşehir maçında kadroda olacak.