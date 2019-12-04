Fatih Altaylı canlı yayında stüdyoyu terk etti!

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Fatih Altaylı canlı yayında yaşadığı gergin dakikaların ardından sosyal medyada da gündem oldu. Emre Belözoğlu ve Ömer Bayram’ın haraketlerinin kıyaslandığı programda Fatih Altaylı sinirlenince sakinleşme bahanesiyle stüdyoyu terketti.

Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile birlikte katıldığı bir programda gergin anlar yaşadı. Fatih Altaylı'ya sorduğu Emre Belözoğlu sorusu stüdyoyu terkettirdi.

FATİH ALTAYLI STÜDYOYU TERK ETTİ

Yaşanan gergin dakikalar sonrasında Sarıoğlu, kötü bir niyetinin olmadığını belirterek Fatih Altaylı'dan sakin olmasını istedi. Altaylı ise "Senden sakinleşme tavsiyesi alacak değilim" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine diğer konuğa dönen Sarıoğlu, Fatih Altaylı'nın stüdyoyu terk etmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.