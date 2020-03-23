  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Spor Galatasaray Teknik Direktör Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

    Galatasaray Teknik Direktör Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

    Giriş Tarihi: 23.03.2020, 22:54

    Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktör Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Terim resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.

    Sarı-kırmızılı takımın ve Türk futbolunun 66 yaşındaki başarılı teknik adamı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktığı duyuruldu.

    FENERBAHÇE'DEN FATİH TERİM İÇİN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

    Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Teknik Direktör Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Koca canlı yayında açıkladı: Yerli solunum cihazı üreteceğiz
    Bakan Koca canlı yayında açıkladı: Yerli solunum cihazı üreteceğiz
    Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: İyileşen vakalarımız var
    Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: İyileşen vakalarımız var
    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank açıkladı! Ödemeler ertelendi
    Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank açıkladı! Ödemeler ertelendi
    Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler neler?
    Koronavirüse karşı alınması gereken önlemler neler?
    Uzaktan eğitim başladı, ilk dersi Bakan Selçuk verdi
    Uzaktan eğitim başladı, ilk dersi Bakan Selçuk verdi
    Başkan Erdoğan, Esma anne ile gerçekleştirdiği görüntülü konuşmayı paylaştı
    Başkan Erdoğan, Esma anne ile gerçekleştirdiği görüntülü konuşmayı paylaştı
    Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
    Ligler erteleniyor mu? Bakan Kasapoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
    Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıkladı!
    Ligler ertelenecek mi? TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıkladı!
    Erman Toroğlu: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım
    Erman Toroğlu: Operasyon yoksa yorumculuğu bırakırım
    Mustafa Yumlu: Bu şanlı bayrak için her şey yapmaya değer
    Mustafa Yumlu: Bu şanlı bayrak için her şey yapmaya değer
    Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert eleştiri
    Hıncal Uluç'tan Ali Koç'a sert eleştiri
    Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler
    Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler