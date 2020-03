Mustafa Yumlu: Bu şanlı bayrak için her şey yapmaya değer

Yukatel Denizlispor'un ilk golünü atan Mustafa Yumlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Yumlu, "Ben kefenimle hazırım oraya gitmek için. Kefenimi giydim bekliyorum. Ülkemiz, vatanımız ve bu topraklar sahipsiz değil." dedi.

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Bülent Uygun çalışmaya devam edeceklerini ve Denizlispor camiasının ve formasının hak ettiği futbolu sergilemeye devam edeceklerini bildirdi.

"KEFENİMLE HAZIRIM"

Yukatel Denizlispor'un ilk golünü atan Mustafa Yumlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözünü hatırlatan Mustafa Yumlu, şöyle konuştu:

"Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatansa dünyanın şah damarını keseriz. Biz böyle bir ümmet ve milletiz. Biz böyle ülkemize milletimize sahip çıkıyoruz. Evet ben belki bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin ediyorum abdestliyim. Şu an oraya İdlib'e Mehmetçik kardeşlerimizin yanına gitmek için can atıyorum. Konuşurken bile boğazlarım düğümleniyor. Eve belki acemiyim. Bizi orada gitmek istesek bile savaşa ya da operasyona göndermeyecekler. Ama en azından kardeşlerimizin erzaklarını, mühimmatlarını, çantalarını ve gerekirse o çamur olmuş ayakkabı ve botlarını temizlerim. Çünkü bu ülke bu devlet bu millet ve bu şanlı bayrak için her şey yapmaya değer. Ben kefenimle hazırım oraya gitmek için. Kefenimi giydim bekliyorum. Ülkemiz, vatanımız ve bu topraklar sahipsiz değil."