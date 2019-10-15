EURO 2020 Elemeleri H Grubu 8.maçında A Milli Futbol Takımımız, Fransa karşısında beraberlik golünü bulmasının ardından Mehmetçik'e desteğini asker selamı ile göstermişti. Bu asker selamına Fransa'nın şikayeti üzerine, UEFA tarafından soruşturma açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA'nın bu skandal kararına fotoğraflı yanıt verdi.
UEFA'nın soruşturma kararına Bakan Kasapoğlu'ndan fotoğraflı yanıt! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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