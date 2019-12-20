Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Büyük heyecana sahne olan kura çekiminde Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu. İşte birbirinden zorlu o eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, 5. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 16 takım mücadele edecek. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020 tarihlerinde oynanacak. Kupa heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren VAR sistemi kullanılacak.
EŞLEŞMELER ŞÖYLE
Çaykur Rizespor - Galatasaray
BB Erzurumspor - Beşiktaş
Antalyaspor - Göztepe
Medipol Başakşehir - Kırklarelispor
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor
Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
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