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    Yeniasır TV Teknoloji Selçuk Bayraktar çok konuşulan o fotoğrafın hikayesini anlattı

    Selçuk Bayraktar çok konuşulan o fotoğrafın hikayesini anlattı

    Giriş Tarihi: 24.09.2020, 17:02

    Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" başladı. A Haber yayınına konuk olan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyada çok konuşulan o fotoğrafın hikayesini anlattı.

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