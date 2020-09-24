Selçuk Bayraktar çok konuşulan o fotoğrafın hikayesini anlattı

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Gaziantep'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020" başladı. A Haber yayınına konuk olan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyada çok konuşulan o fotoğrafın hikayesini anlattı.