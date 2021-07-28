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    Yeniasır TV Yaşam 100 yılda bir çiçek açıyor! Sabır otu İzmir'de çiçeklendi

    100 yılda bir çiçek açıyor! Sabır otu İzmir'de çiçeklendi

    Giriş Tarihi: 28.07.2021, 13:10

    Ömründe sadece bir kez çiçek açan agave (sabır otu) bitkisi, İzmir’de çiçek açtı. Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan ve yaklaşık 100 yılda bir çiçek açan bitkinin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer aldığını belirten Ayfer Anuş isimli vatandaş, İzmir’deki agave bitkisinin de koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

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