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    Yeniasır TV Yaşam 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı

    Giriş Tarihi: 29.08.2021, 10:06

    Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına sahip olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızlandı. Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapılan köprünün inşaatı kapsamında, Yülüce Köyü mevkisindeki bölgede yaşayanların araç gürültüsünden rahatsız olmaması için bağlantı yoluna 1 kilometre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğinde çevreci ses bariyeri yapıldı. Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanının yanı sıra köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.1915 Çanakkale Köprüsü'nün Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte 18 Mart 2022’de hizmete açılması hedefleniyor. Detayları A Haber'den Vedat Sezer aktardı.

    1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru

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