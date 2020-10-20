32 yıl sonra oğluna kavuştu! Müge Anlı'da bir kavuşma daha

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/32-yil-sonra-ogluna-kavustu-muge-anlida-bir-kavusma-daha" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Müge Anlı’da kayıplar aranmaya devam ederken bugün bir mucize daha yaşandı. Hayat hikayesini gözyaşları içinde anlatan Şükran Sakin, 32 yıl sonra evladını tekrar aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı ve ekibi acılı anneyi, oğlu ile yıllar sonra buluşturdu.

12 Ekim Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 49 yaşındaki Şükran Sakin, tam 32 yıl önce henüz üç aylık olan oğlunu İstanbul'daki Sirkeci tren garındaki bir trenin içine bırakmıştı. Çok zor bir hayat yaşadığını anlatan Şükran Çınar, "Annem ve babam ayrılmıştı. Daha sonra annem başkasıyla evlendi ve eşine hiç çocuğu olmadığını söyledi. Oysa benim haricimde üç kız kardeşim daha vardı. Eşine bizi, onlar benim yeğenim, kız kardeşim öldüğü için ben onları büyüttüm bana o yüzden anne diyorlar derdi. Evdeki baskılara dayanamayıp 17 yaşında evden kaçtım, biriyle evlendim ve Sivas'a yerleştim. Daha sonra eşim askere gitti, ben de çocuğumla annemin yanına dönmek zorunda kaldım. Ama annem, ne beni ne de çocuğumu asla istemedi. Her gün çocuğumu bırakmam için bana baskı yaptı. Daha çok küçüktüm, bebeğimi nasıl doyuracağımı bile bilmiyordum, 1988 yılında annem ve bir akrabası beni evden çıkardılar. Küçükçekmece'deki tren istasyonunda trene binerek Sirkeci'ye gittik. Orada bana bu çocuğumu bırakmamı söylediler. Yapmak zorundaydım, hiç istemesem de bırakmak zorunda kaldım."

Hayat hikayesini gözyaşları içinde anlatan Şükran Sakin, 32 yıl sonra evladını tekrar aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Günlerdir evladını arayan anneye dün müjdeli haber geldi. 3 aylıkken bıraktığı oğlu hattın diğer ucundaydı ve ismi Dursun olmuştu. Annesini ekranda ilk defa gören Dursun, "32 yıl boyunca hiç mi aramadı? Hiç mi gelmedi aklına? En azından yüzümü görmek bile istemedin mi? Ben anne diyemem sana. Benim bir ailem var" diyerek görüşmeyi reddetti. Fakat günlerdir karşısında acılı bir anne gören Müge Anlı, telefonun diğer ucundaki Dursun'u ikna ederek bugün canlı yayına gelmesini sağladı. Anne oğul 32 yıl sonra ilk kez birbirlerini Müge Anlı'da gördü.