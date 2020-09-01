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    Yeniasır TV Yaşam 5 yaşındaki Neriman ölümden döndü! Düğün magandaları yakalandı mı?

    5 yaşındaki Neriman ölümden döndü! Düğün magandaları yakalandı mı?

    Giriş Tarihi: 01.09.2020, 14:35

    İzmir'de yaşayan 5 yaşındaki Neriman ölümden döndü. Sünnet düğününde magandalar tarafından havaya 5 el ateş açıldı. Havaya atılan ateşler balkondaki Neriman'a isabet etti. Küçük Neriman'ın yüzü tanınmaz hale geldi. Peki, o magandalar yakalandı mı? Nerman'ın son durumu nasıl? İzmir A Haber Muhabiri Gamze Elçi, küçük Neriman'ın yanına gitti. İşte detaylar...

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