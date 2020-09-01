5 yaşındaki Neriman ölümden döndü! Düğün magandaları yakalandı mı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/5-yasindaki-neriman-olumden-dondu-dugun-magandalari-yakalandi-mi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de yaşayan 5 yaşındaki Neriman ölümden döndü. Sünnet düğününde magandalar tarafından havaya 5 el ateş açıldı. Havaya atılan ateşler balkondaki Neriman'a isabet etti. Küçük Neriman'ın yüzü tanınmaz hale geldi. Peki, o magandalar yakalandı mı? Nerman'ın son durumu nasıl? İzmir A Haber Muhabiri Gamze Elçi, küçük Neriman'ın yanına gitti. İşte detaylar...