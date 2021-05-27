Adnan Menderes'in hatıraları bu müzede yaşatılacak

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/adnan-menderesin-hatiralari-bu-muzede-yasatilacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi'nin girişine yakın bir alanda, şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarında inşa edilen müzede çalışmalar devam ediyor. Açılış için gün sayan müzenin yapımında neredeyse sona gelindi. Bina çevresindeki rekreasyon alanlarındaki çalışmaların önemli bir kısmı tamamlandı. Binanın iç kısmındaki dekorasyon çalışmaları ise devam ediyor. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

Binanın giriş kapısının önünde Menderes'in makam aracı ve Çakırbeyli çiftliğinde kullandığı traktör yer alacak.

Müzenin zemin katında bir dijital kütüphane ile sinevizyon odası bulunacak. Binanın birinci katında ise Menderes'in hayatı anlatılacak. Burada Menderes'in kullandığı eşyalar ile o döneme ilişkin yurt içi ve yurt dışından getirilen eşya, envanter ve materyaller sergilenecek.

Binanın son katında ise Menderes'in görevi döneminde yaptığı icraatlar ve yatırımlar, maketlerle anlatılacak.

Müzenin bulunduğu alanda bir cami de yer alıyor. Çevresinde sosyal yaşam alanı oluşturulan müzeyi ziyarete gelen vatandaşların yöresel gıda ve eşyaları bulabilecekleri stantlar da kurulacak.

Ayrıca, Çine Çayı'nın kenarında ahşaptan yapılan 2 katlı restoranda, yöresel ürünlerin satışı yapılacak. Müzenin arkasında bulunan tarihi su değirmeninin de kafeterya olarak hizmet vermesi planlanıyor.