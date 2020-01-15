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Afyonkarahisar'da otomobilin direğe çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Giriş Tarihi: 15.01.2020, 11:13

Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar...

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Bolvadin ilçesi Kırkgöz Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Bayramer (30) yönetimindeki 61 AN 535 plakalı otomobil, çevre yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Mustafa Bayramer, Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı, saniye saniye bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

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