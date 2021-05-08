Afyonkarahisar’da otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Feci kazada otomobilin çarpma esnasında çocuğu metrelerce havaya savurup yere düştüğü anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Afyonkarahisar'daki feci kaza saniye saniye görüntülendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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