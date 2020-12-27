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    Yeniasır TV Yaşam Akıncı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni yılın ilk dizisi Akıncı yeni fragmanı

    Akıncı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni yılın ilk dizisi Akıncı yeni fragmanı

    Giriş Tarihi: 27.12.2020, 21:28

    ATV yeni dizisiyle bomba gibi geliyor! Köklerini Osmanlı tarihinden alan modern bir kahramanın mücadelesini anlatan Akıncı için sayılı günler kaldı. İşte nefesleri kesen yeni fragman...

    ATV'nin merakla beklenen dizisi Akıncı'nın bölüm fragmanı ile afişi ilk kez yayınladı.

    YENİ YILIN İLK DİZİSİ

    1 Ocak 2021'de atv ekranlarında seyirci ile buluşacak olan Akıncı dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Bugüne kadar yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören Akıncı'nın afişi de ilk kez izleyici ile paylaşıldı.

    HERKESİ HEYECANLANDIRACAK

    Yeni yılın ilk dizisi olarak 1 Ocak Cuma saat 20.00'de izleyici ile buluşacak olan Akıncı, ilk bölüm fragmanında heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile yine büyük merak uyandırdı. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanacak olan dizinin ilk afişi de oldukça göz doldurdu.

    Köklerini Osmanlı tarihinden alan şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak olan Akıncı dizisi sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosu ile heyecan dolu bir hikayeyi seyirci ile buluşturacak.

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