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    Yeniasır TV Yaşam Akıncı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Akıncı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Giriş Tarihi: 01.01.2021, 23:33

    Akıncı dizisinin 2. blüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin yeni dizisi Akıncı ilk bölümü ile Türkiye gündemine otururken, gözler şimdiden 2. bölüme çevrildi. ATV, Akıncı'nın 2. bölüm fragmanını yayınladı. Akıncı dizisinin 2. bölüm fragmanındaki "Babanın katilini buluyoruz..." sözleri dikkat çekti.

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