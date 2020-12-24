Akıncı dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı!

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"Hiçbir suç cezasız kalmayacak" sloganıyla yola çıkan ve başrollerini yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı AKINCI dizisinin yeni tanıtımı seyirciyle buluştu.

Başrollerini yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı AKINCI dizisinin yeni tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan bu tanıtım, atv izleyicilerinde tam not aldı. Akıncı dizisinin ilk bölümün yayınlanacağı tarih belli oldu.

İŞTE AKINCI DİZİSİNİN KONUSU

Fatih'in hikayesi üzerine kurulu olan Akıncı dizisinde aşktan yana herhangi bir inancı olmayan genç İstanbul'da bir kahraman haline dönüşüyor. Fatih süper kahraman olurken Aslında hikayesi köklü bir geçmişe dayanıyor.

Aşka hiçbir inancı kalmayan Fatih İlerleyen zamanlarda yeniden aşık oluyor Aynı zamanda İstanbul'u korumak için de büyük bir mücadele içerisine giriyor.