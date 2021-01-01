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    Yeniasır TV Yaşam ATV'de Akıncı heyecanı! Sultan Fatih'in, Turhan oğlu Ömer Bey'e hediyesi!

    ATV'de Akıncı heyecanı! Sultan Fatih'in, Turhan oğlu Ömer Bey'e hediyesi!

    Giriş Tarihi: 01.01.2021, 20:44

    Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatacak olan Akıncı saat 20.00'de Atv ekranlarında başladı. İlk sahnesiyle büyüleyici açılışın yapıldığı dizide kahramanın hikayesi anlatıldı. İşte o sahne...

    Akıncı dizisi şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor. Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği dizide hayatın içinden birçok konunun da işlenirken Türk televizyonlarına farklı bir soluk getirilmesi hedefleniyor. Akıncı dizisinini başrollerinde Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler yer alıyor.

    1. BÖLÜM ÖZETİ:

    Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasadışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Akıncı'yı yakalamak ve adalete teslim etmek isteyen Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay'ın başında şimdi başka bir bela vardır: Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır.

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