Aydın Kuşadası'nda hırsız dehşeti!

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir şahıs iddiaya göre hırsızlık için girdiği evde ev sahibi ile karşılaşınca önce ev sahibinin kafasına balta ile vurup öldürdü. Daha sonra kaçan şahıs polise yakalanacağını anlayınca ilçe merkezindeki üst geçitten atlayarak ölmek istedi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hastanede ölen şahısın üzerinden öldürdüğü şahsa ait kredi kartı ve telefonu ele geçirildi. Cinayet işledikten sonra polise yakalanacağını anlayınca intihar eden kişinin askeri firari olduğu da öğrenildi.

Olay, gece yarısı Yavansu Mahallesindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 26 yaşındaki Gökhan Yıldız ilk belirlemelere göre hırsızlık amacıyla evine girdiği 69 yaşındaki Halil İbrahim Akcan ile karşılaşınca elindeki balta ile yaşlı şahsın başına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan ev sahibi hayatını kaybetti. Polis ekipleri ile cinayet zanlısı Gökhan Yıldız arasındaki kovalamaca Yavansu Mahallesindeki bir yaya üst geçidinde son buldu. Yakalanacağını anlayan Yıldız, kendini üst geçitten aşağıya atarak ölmek istedi. Olay yerine çağrılan ambulansla zanlı yaralı vaziyette Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız hayatını kaybetti.Gökhan Yıldızın üzerinden ise öldürdüğü 69 Halil İbrahim Akçan'a ait cep telefonu, kredi kartı ve bazı özel eşyaları çıktı. Polis olayla ilgili geniş yönlü soruşturma başlatırken her iki şahsın da cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.İHA