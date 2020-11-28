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    Beceriksiz hırsızlar kamerada! Ne yaptılarsa camı kırıp giremediler

    Giriş Tarihi: 28.11.2020, 13:54

    Afyonkarahisar’da 2 şahsın cep telefonu satan iş yerine girme girişimi kapı camına takıldı. Camı elmasla kesen hırsızlık şüphelileri yanlarında getirdikleri çekiçle defalarca vurmalarına rağmen cam kırılmayınca iş yerine giremeden kaçtılar. Yaşanan hırsızlık girişimi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Olay, Burmalı mahallesi Uzun Çarşı da meydana geldi. Selahattin Onli isimli vatandaşa ait cep telefonu satılan iş yerine gece geç saatlerde gelen ve yüzleri maskeli olduğu görülen iki kişi önce etrafı kolaçan etti. Ardından yanlarında getirdikleri çantadan cam elması diye tabir edilen kesiciyi çıkaran şahıslardan biri iş yerinin kapı camını dört noktadan kesti. Sonrasında yine çantadan yanlarında getirdiği çekici çıkaran şahıs cama vurmaya başladı.

    Ama şahsın defalarca vurmasına rağmen cam çatladı fakat kırılmadı. İş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen hırsızlık girişimi ise o esnada şahısların yoldan geçen bir aracı fark etmeleri sonrası korkarak kaçmalarının ardından sona erdi.



    OLAYI ÇEVRE ESNAFINDAN ÖĞRENDİ
    İş yeri sahibi Onli, yaşananları ise sabah erken saatlerden iş yerinin yanındaki esnafın haber vermesi ile öğrendi. Haberi alır almaz iş yerine gelen Selahattin Onli, kapı camının kırık olduğunu görünce hemen polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameraları kayıtlarını alarak şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Onl, şahısların içeri girmeleri halinde televizyon ve bilgisayar başta olmak üzere iş yerine bulunan cep telefonları ve aksesuarlarını çalabileceklerini söyledi.

    Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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