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    Yeniasır TV Yaşam Bir anda bomba gibi patlayan su hattı sokağı göle çevirdi

    Bir anda bomba gibi patlayan su hattı sokağı göle çevirdi

    Giriş Tarihi: 08.08.2020, 10:31

    Bodrum'da gece yarısı patlayan ana su hattı borusu esnafı isyan ettirdi. Su hattının patladığı noktada asfaltlar yarıldı, metrelerce derinlikte çukur açıldı. Asfaltların altından ve üstünden akan sular iş yerlerine doldu. 1 yılda aynı bölgede yaklaşık 10 defa patlayan suyu kapatan Muski ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapatarak araç akışını başka yöne verdi.

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