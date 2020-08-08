Bodrum'da gece yarısı patlayan ana su hattı borusu esnafı isyan ettirdi. Su hattının patladığı noktada asfaltlar yarıldı, metrelerce derinlikte çukur açıldı. Asfaltların altından ve üstünden akan sular iş yerlerine doldu. 1 yılda aynı bölgede yaklaşık 10 defa patlayan suyu kapatan Muski ekipleri yolu çift taraflı trafiğe kapatarak araç akışını başka yöne verdi.
Bir anda bomba gibi patlayan su hattı sokağı göle çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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