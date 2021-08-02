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    Bir yangın da Denizli'de! Tüm halk seferber oldu

    Giriş Tarihi: 02.08.2021, 16:23

    Denizli’de ormanlık alanda başlayan yangın için ekipler bölgeye sevk edilirken vatandaşlar ise yangın bölgesine yardıma koşuyor. Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir itfaiye ekipleri ve orman ekipleri sevk edildi. Buldan ilçesine bağlı mahallelerde ise orman yangınına müdahale için vatandaşları anons ile çağrıda bulunuldu. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar alevlerin yükseldiği alana yardıma koşuyor.

    Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

    Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına başladı.

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