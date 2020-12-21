Bodrum Belediyesi tarihi kireçle boyadı!

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Muğla'nın gözde ilçesi Bodrum'da yer alan Kökçü Dede Sarnıcı, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kireçle boyandı. Her yıl yapılan bu işlem sonucunda sarnıçtaki mermer kitabe artık görünmez hale geldi. A Haber'den Vural Efecik konuğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Açıkgöz ile konuyu değerlendirdi. İşte detaylar...