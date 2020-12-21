Bodrum Belediyesi tarihi kireçle boyadı!

Muğla'nın gözde ilçesi Bodrum'da yer alan Kökçü Dede Sarnıcı, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kireçle boyandı. Her yıl yapılan bu işlem sonucunda sarnıçtaki mermer kitabe artık görünmez hale geldi. A Haber'den Vural Efecik konuğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Açıkgöz ile konuyu değerlendirdi. İşte detaylar...
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