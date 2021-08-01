Bodrum Mazıköy'de alevler evlere yaklaştı!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayan yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başlamıştı ancak rüzgarın ters yönde esmeye başlaması ile birlikte yangın yeniden canlandı. Alevler Mazıköy'e kadar yaklaşırken 2 ev ne yazık ki yandı. Köydeki mezarlığı tehdit etmeye başlayan yangında ekiplerin canla başla mücadelesi devam ediyor. Bölgeden son durumu A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.
Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum Mazı Mahallesi'ne sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın Mazı Mahallesi'nde yerleşim yerlerini tehdit etti.
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