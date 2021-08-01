Bodrum Mazıköy'de alevler evlere yaklaştı!

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayan yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başlamıştı ancak rüzgarın ters yönde esmeye başlaması ile birlikte yangın yeniden canlandı. Alevler Mazıköy'e kadar yaklaşırken 2 ev ne yazık ki yandı. Köydeki mezarlığı tehdit etmeye başlayan yangında ekiplerin canla başla mücadelesi devam ediyor. Bölgeden son durumu A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum Mazı Mahallesi'ne sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın Mazı Mahallesi'nde yerleşim yerlerini tehdit etti.