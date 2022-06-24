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    Bodrum'da bir otomobil seyir halindeyken alev topuna döndü

    Giriş Tarihi: 24.06.2022, 10:08

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alev topuna döndü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Sokak'tan Alparslan Türkeş Bulvarı'na giren Azime S. idaresindeki 06 DV 5035 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Aracı durduran sürücü, dışarı çıktı. Bir anda yanmaya başlayan araç, adeta alev topuna döndü. Yangını gören sürücüler, yanan otomobilin yanından geçmemek için caddeden geri dönerken kimi sürücülerin ise alev alev yanan otomobilin yanından geçtikleri görüldü.

    TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ
    Yanan araca ilk müdahaleyi bir vatandaş yangın tüpü ile yapsa da yangın sönmedi. Bir süre sonra Çırkan Mahalle Muhtarlığı tankeri ile araca müdahale edilerek alevler büyük ölçüde söndürüldü. Daha sonra Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yapıldı.

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