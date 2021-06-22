Muğla’nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz vatandaşlarca bir kamyonetten yol kenarına moloz dökülmesi vatandaşlarca görüntülendi. Görüntülendiklerini anlayan 2 şahsın, kendilerini görüntüleyen mahalle sakinine tepki gösterdiği öğrenildi.
Bodrum'da çevre felaketi! Dağ yolunu moloz ve hafriyat döküm sahasına çevirdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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