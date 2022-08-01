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    Yeniasır TV Yaşam Camiye giren hırsız, çocuklara hediye için ayrılan parayı ve bilgisayarı çaldı

    Camiye giren hırsız, çocuklara hediye için ayrılan parayı ve bilgisayarı çaldı

    Giriş Tarihi: 01.08.2022, 15:55

    Kütahya'da camiye giren hırsız, çocuklar için dondurma, çikolata gibi hediyelerin alınması ve cami ihtiyaçları için ayrılan yaklaşık 3 bin TL para ile imam odasında bulunan bilgisayar kasasını çaldı.

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    Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 civarında camiye giren bir şüpheli, önce etrafı kolaçan ettikten sonra para ve bilgisayar kasasını çaldı. Kuruçay Camii'nde Yaz Kur'an Kursu'na giden çocuklar için dondurma, çikolata gibi hediyelerin alınması ve cami ihtiyaçları için ayrılan yaklaşık 3 bin TL para ile imam odasında bulunan bilgisayar kasasını çalan şüpheli güvenlik kameralarına saniye saniye görüntülendi. Belde de yaşayan ve elektrik ile ilgili işyeri bulunan Mehmet Özerdem, "Saat 11.00 gibi meydana gelen, beldemizde yaşanan bu olay bizleri üzmüştür. Yaşanan olay sonrası din görevlisi beni aradı. Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine hediyeler almak için ayrılan 3 bin TL civarı paralar vardı, bunları almışlar. Kameraların bilgisayara kaydettiğini düşünen kişi bilgisayar kasasını hocanın cübbesine sarıp dışarı çıkmış. Biz bu tür olayların bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Camide yaşanan bu olay üzmüştür burası bir ev değil ibadethane" dedi.Güvenlik birimleri camiden hırsızlık yapan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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