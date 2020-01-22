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Çanakkale'de ilk kez trafik cezası yiyen kişi makbuzu çerçeveletti

Giriş Tarihi: 22.01.2020, 10:49

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ramazan Koç, önceki gün yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçince 286 liralık trafik cezası ödemek zorunda kaldı. Hayatında ilk kez trafik cezasına mâruz kalan Koç, kendisine gönderilen cezayı hatıra olarak çerçeveletti.

Biga ilçesinde ikamet eden ve önceki gün Lapseki'de 17 LK 354 plakalı otomobiliyle yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçen 75 yaşındaki Ramazan Koç, hayatında ilk kez trafik cezası ödemek zorunda kaldı. Olaydan yaklaşık 2 hafta sonra kendisine konuyla ilgili tebligat yapılan Koç, 286 liralık cezasını ödedi. Hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaşan tecrübeli sürücü, "trafik kural ihlali tespit formunu" çerçeveletti. 1974'te ehliyet alan ve yaklaşık 46 senedir otomobil kullanan Ramazan Koç, "Trafik cezasını çerçeveletme fikri benim aklıma geldi. Hatıra olarak kalsın istedim" ifadelerini kullandı.

"FOTOĞRAF HOŞUMA GİTTİ, ÇERÇEVE YAPTIRDIM"
Biga'dan Çanakkale'ye doğru seyir halindeyken Lapseki üzerinde yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçtiğini ve trafik cezasına mâruz kaldığını belirten Koç, "75 yaşındayım. 1974'te ehliyet aldım. Çanakkale'ye gidiyordum. Lapseki'de yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçtim ve kamera da o ânda yakaladı. Ben suçlu olduğumu biliyorum. Haklı bir ceza. 2 hafta sonra makbuz geldi ve cezamı ödedim. Fotoğraf hoşuma gitti, çerçeve yaptırdım. Hatıra olarak saklamak istiyorum. Hiç olmazsa torunlar bakar. Cezanın gelmesine şaşırmadım. Sarı ışıkla kırmızı ışık arasında geçtim. Durumu fark ettim. Cezanın da geleceğini düşündüm ve geldi. Torunlarım ileride araba sahibi olurlarsa bakıp ona göre gitsinler istedim" dedi.
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