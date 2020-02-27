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Çanakkale'de karaya oturan feribottan görüntüler

Giriş Tarihi: 27.02.2020, 14:25

Çanakkale'de, Çardak-Gelibolu seferini yapan özel şirkete ait feribot, iskele önünde oluşan kum adasına oturdu. Alınan bilgiye göre, Lapseki ilçesindeki Çardak İskelesi'nden Gelibolu'ya hareket eden "Aydın Kaptan 2" adlı feribot, buradan ayrıldıktan kısa süre sonra, kuvvetli akıntı nedeniyle denizde oluşan kum adasına saplandı. İskeleye yaklaşık 20 metre uzaktaki feribotta, ağırlıklı olarak kamyon ve tırların bulunduğu öğrenildi. Feribotun kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.
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