Çanakkale'deki pembe göl renk değiştirmeye başladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/canakkaledeki-pembe-gol-renk-degistirmeye-basladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Dünyada sadece 8 yerde bulunan pembe göllerden biri de Çanakkale'nin Dalyan köyünde bulunuyor. Yüksek oranda tuz içermesi nedeniyle yılın bazı zamanlarında pembe renge bürünen gölde bu seneki değişim başladı. Kalp şekliyle de dikkatleri üzerine çeken pembe göl turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor. A Haber'den Vedat Sezer, konuğu Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile gölün özelliklerini konuştu. İşte detaylar...