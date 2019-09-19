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Çatı katında panter şoku

Giriş Tarihi: 19.09.2019, 23:08

Fransa’da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.

Fransa'nın kuzeyinde Lille kentinin yakınlarında bulunan Armentieres kasabasında siyah bir panter paniğe neden oldu. Ülkeye yasadışı yollarla sokulduğu iddia edilen panterin, bir binanın çatı katına tırmandığı görüldü. Yerel medya, yaklaşık 30 kilogram ağırlığında, 6 aylık siyah panterin binanın merdivenlerinden çatı katına tırmanarak bir eve girdiği ve evde bulunan bir çocuğu korkuttuğunu bildirdi. Panteri bulunduğu yerden indirmek için itfaiye, polis ve veteriner ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sakinleştirici iğneyle vurulan panter, sağlıklı bir şekilde ele geçirildi. Panterin Asya ve Afrika'ya ait bir tür olduğu ve Fransa'ya nasıl getirildiğinin araştırıldığı bildirildi. Ele geçirilen panter, hayvanat bahçesine götürüldü.

DHA

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