Ordu'nun Altınordu ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı. Katil zanlısı güvenlik kamerasına böyle yansıdı… Ceren Özdemir'in bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı!
Ceren Özdemir'in ölümüyle ilgili gözaltına alınan şahıs kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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